Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперт назвал даты, когда туроператоры начнут продавать путевки в Египет
Фото: Pixabay

Эксперт назвал даты, когда туроператоры начнут продавать путевки в Египет

Елена Фролова

Туризм

Представители туроператоров заявили, что им понадобится две-три недели на подготовку полетных чартерных программ в Египет после официального уведомления от Росавиации и Ростуризма о том, что будет возобновлено прямое авиасообщение между странами. Согласно ожиданиям, полеты могут запустить к середине мая.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фатах ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения между странами. Данную информацию предоставил официальный представитель канцелярии египетского лидера Бассам Рады. Это также подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Тем временем в АТОР разъяснили, что первые чартерные рейсы отправятся на египетские курорты через одну-две недели.

Так, по словам генерального директора одного из крупных туроператоров Владимира Каганера, некоторые туристы посещают курорты Египта с помощью авиаперелетов через Каир, поэтому бронирования не прекращались. Для возобновления продаж туров с прямым авиасообщением в Хургаду и Шарм-эль-Шейх нужно дождаться официального уведомления.

— После такого документа от Ростуризма и Росавиации, думаю, нам понадобится две-три недели, чтобы развернуть самолеты в сторону этих курортов, — объяснил Владимир Каганер.

По его мнению, так как стран с открытыми границами сейчас не очень много, то туроператоры прогнозируют поток туристов в Египет. При этом пока рано говорить о том, насколько большим он будет, отмечает «Москва 24». В настоящий момент курорты этой страны пользуются большой популярностью у путешественников из Казахстана, Белоруссии и Украины. При этом, по словам эксперта, российский рынок считается более требовательным, поэтому к нему нужно подготовиться.

Он также предположил, что те, кто не смог вылететь в Турцию, могут поменять направление на Египет.

Читайте также: Стало известно, когда объявят дату запуска чартеров из России в Египет

туроператоравиасообщениеРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в