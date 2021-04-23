Эксперт назвал даты, когда туроператоры начнут продавать путевки в Египет

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Представители туроператоров заявили, что им понадобится две-три недели на подготовку полетных чартерных программ в Египет после официального уведомления от Росавиации и Ростуризма о том, что будет возобновлено прямое авиасообщение между странами. Согласно ожиданиям, полеты могут запустить к середине мая.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фатах ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения между странами. Данную информацию предоставил официальный представитель канцелярии египетского лидера Бассам Рады. Это также подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Тем временем в АТОР разъяснили, что первые чартерные рейсы отправятся на египетские курорты через одну-две недели.

Так, по словам генерального директора одного из крупных туроператоров Владимира Каганера, некоторые туристы посещают курорты Египта с помощью авиаперелетов через Каир, поэтому бронирования не прекращались. Для возобновления продаж туров с прямым авиасообщением в Хургаду и Шарм-эль-Шейх нужно дождаться официального уведомления.

— После такого документа от Ростуризма и Росавиации, думаю, нам понадобится две-три недели, чтобы развернуть самолеты в сторону этих курортов, — объяснил Владимир Каганер.

По его мнению, так как стран с открытыми границами сейчас не очень много, то туроператоры прогнозируют поток туристов в Египет. При этом пока рано говорить о том, насколько большим он будет, отмечает «Москва 24». В настоящий момент курорты этой страны пользуются большой популярностью у путешественников из Казахстана, Белоруссии и Украины. При этом, по словам эксперта, российский рынок считается более требовательным, поэтому к нему нужно подготовиться.

Он также предположил, что те, кто не смог вылететь в Турцию, могут поменять направление на Египет.

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