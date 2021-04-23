Стало известно, когда объявят дату запуска чартеров из России в Египет

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Дата запуска чартерных авиарейсов из России в курорты Египта может быть объявлена в течение одной-двух недель. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили в Министерстве гражданской авиации Египта.

Отмечается, что авиационные власти двух стран приступили к согласованию расписания и дат полетов. Объявления даты первого чартерного рейса стоит ждать в течение одной-двух недель, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о том, что Россия возобновляет авиасообщение с Египтом. Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эш-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет, рейсом которого туристы возвращались в Санкт-Петербург.

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