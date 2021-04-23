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Онищенко призвал россиян не лететь на отдых в Египет из-за COVID-19
Фото: Пресс-служба Госдумы

Онищенко призвал россиян не лететь на отдых в Египет из-за COVID-19

Ростислав Зубков

Иван Юминов

Здоровье

Россиянам не стоит лететь на отдых в Египет из-за ситуации с коронавирусом. Об этом «Вечерней Москве» заявил врач-эпидемиолог, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в пятницу, 23 апреля.

— Пусть летают, сколько хотят, лишь бы россияне туда на отдых не полетели. Деловые поездки, конечно, должны осуществляться, но, главное, чтобы наши люди там массово не отдыхали, — поделился своим мнением врач.

Онищенко добавил, что бояться того, что россияне завезут в страну какой-либо из новых штаммов COVID-19, не стоит, ведь все они новые.

Ранее стало известно о том, что Россия возобновляет авиасообщение с Египтом. Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эш-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет, рейсом которого туристы возвращались в Санкт-Петербург.

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Геннадий ОнищенкоЕгипеткоронавирус
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