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Мишустина попросили продлить отпуск тем, кто проводит его в России
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Мишустина попросили продлить отпуск тем, кто проводит его в России

Татьяна Плотникова

Общество

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев выступил с инициативой продлевать оплачиваемый отпуск гражданам, решившим провести его в России.

В соответствующем письме главе российского правительства Михаилу Мишустину Хамзаев напомнил, что ежегодно миллионы граждан РФ посещают иностранные курорты, спонсируя зарубежную инфраструктуру.

Если бы эти граждане выбрали отдых в своей стране, десятки миллиардов рублей остались бы в России и стали бы финансовым источником для развития отечественных курортных зон, пишет общественник.

Чтобы стимулировать россиян отдыхать в своей стране, Хамзаев предлагает увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путевку или гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней, сообщает RT.

Ранее в АТОР назвали количество россиян, которые будут летать в Египет после возобновления авиасообщения между двумя странами.

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