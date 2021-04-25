Названы российские направления, где можно искупаться при закрытых границах

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Большим огорчением для многих российских туристов стала новость о временной приостановке авиасообщения с Танзанией и Турцией. В связи с этим, эксперты подобрали список из десяти внутренних направлений, где можно прекрасно отдохнуть в условиях ограничений полетов в другие страны.

Азовское море

Множество пляжей и различных мест для отдыха найдут путешественники в Краснодарском крае. Например, там есть отличные благоустроенные и дикие пляжи. Самыми популярными на Азовском море считаются Ейск и Кучугуры, где температура воды составляет около 24-25 градусов по Цельсию. Это направление подойдет для семейного отдыха. Кроме того в Ейске желающие смогут покататься на серфе, а также открыть для себя кайтинг, вейкборд и выйти в открытое море на яхте. Тем временем, Кучугуры славятся спокойным отдыхом и местами для прогулок.

Балтийское море

Не уступает европейским пляжам Калининградская область. Например, в поселке Янтарный есть пляж «Шахта Анна», который входит в список лучших во всем мире. На протяжении многих лет ему присваивают международную награду «Голубой флаг». Температура воды достигает здесь 19 градусов по Цельсию. Спортсмены здесь смогут заняться винд- и кайтсерфингом. А любители исследовать новую местность откроют для себя дикие пляжи.

Черное море

Одним из самых популярных направлений является побережье Черного моря. Даже здесь можно найти уголки, которые не уступают по своей атмосфере Мальдивам. Живописными местами отличаются село Знаменское и поселок Лазурное. Здесь путешественники найдут белый песок и лазурное море. Часто здесь можно увидеть стаи дельфинов. В этих местах также можно заняться кайт- и вмндсерфом. Бунгало можно снять прямо у моря.

Японское море

Путь к пляжам Японского моря не прост, однако это стоит того. Одним из самых востребованных направлений для отдыха в Приморском крае считается «Бухта Троица». Пляжи там отличаются особым ландшафтом: галечными и песчаными обрывистыми склонами и густыми лесами.

Уже в июне температура воды здесь достигает 18 градусов, отмечает ФАН.

Озеро Байкал

Русскими Мальдивами называют южные пляжи Восточной Сибири. Путешественники откроют для себя удивительные места для отдыха с купанием возле многовековых сосен. Согласно опросу фонда «Общественное мнение», здесь бы хотели побывать порядка 42 процентов россиян. Самым лучшим периодом для отдыха на Байкале считаются июль-август.

Кроме того, в топ-10 также попали Селигер, Ильмень, Ладожское и Завьяловские озера.

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