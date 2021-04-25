Названы самые выгодные направления для россиян на майские праздники

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Аналитики назвали самые выгодные направления для россиян на майские праздники. Так, для москвичей дешевле всего будет слетать в Брянск, авиабилет они смогут купить за 850 рублей. До Нижнего Новгорода жители столицы смогут долететь за 1,1 тысячи рублей, а до Санкт-Петербурга — за 1,7 тысячи рублей.

Жителям Петербурга выгоднее всего будет отправиться в Москву. Стоимость перелета до столицы составит 1,6 тысячи рублей. Около 2 тысяч рублей обойдется петербуржцам билет до Архангельска, 3,2 тысячи рублей — до Перми.

Из Екатеринбурга наиболее бюджетным получится перелет в Оренбург, цена билета в этот город составит 1,4 тысячи рублей.

Для жителей Краснодара самым выгодным будет перелет в Минеральные Воды — около 1,2 тысячи рублей за билет. Сочинцам же выгоднее всего лететь в Краснодар — билет стоит 600 рублей.

Любителям путешествовать по железной дороге поездка обойдется еще дешевле. Так, из Москвы до Воронежа можно добраться за 830 рублей, из Санкт-Петербурга выгоднее всего поехать в Москву — стоимость билета составит около 850 рублей.

Из Сочи самым бюджетным будет путешествие поездом в Краснодар — от 800 рублей, а за тысячу рублей можно будет доехать до Владикавказа, сообщает портал RT со ссылкой на сервис для планирования путешествий.

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