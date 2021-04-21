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Москва и Тульская область приготовят новые межрегиональные предложения для туристов. Об этом сообщили в комитете по туризму столицы.

По словам заместителя мэра в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, в городе прошла стратегическая сессия с участием представителей комитетов по туризму Москвы и Тульской области. На встрече прорабатывались дорожная карта для увеличения туристического потока между двумя регионами и новые туристические предложения для их жителей.

Сергунина отметила, что пандемия стала сложнейшим испытанием для туротрасли, но при этом дала мощный импульс для устойчивого развития внутреннего туризма. Этот фактор необходимо использовать для улучшения инфраструктуры и разработки новых маршрутов для поездок.

— Тульская область — наш сосед и важный партнер. Мы уже активно сотрудничаем в сфере туризма, например в рамках Russpass. И сейчас расширяем наше взаимодействие, — заявила Сергунина.

По словам председателя комитета Тульской области по развитию туризма Ларисы Соломатиной, оба региона связывают добрососедские отношения и совместные проекты в разных направлениях. Стратегическая сессия между Москвой и Тульской областью прошла плодотворно. Эксперты наметили определенный план действий. В частности, речь идет о новых туристических предложениях, ориентированных на современные запросы молодежи и семей с детьми.

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