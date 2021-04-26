Минтруд объяснил, как будет оплачиваться работа с 4 по 7 мая

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Оплата труда с 4 по 7 мая производится в обычном, а не в повышенном размере. Об этом сообщили на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Отмечается, что повышенная оплата сотрудникам может быть установлена работодателем самостоятельно.

Ранее с предложением к президенту продлить майские праздники обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что длинные выходные в мае позволят сделать эпидемический прогноз в России более стабильным. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая.

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