Песков объяснил, для кого допвыходные в мае не будут обязательными

Фото: Администрация Президента РФ

Дополнительные выходные, объявленные между майскими праздниками, не будут обязательными для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы. Об этом в понедельник, 26 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, организации, которые работают в выходные дни, будут так же вести трудовую деятельность.

— Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация, — цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что организации не будут наказываться за неисполнение указа о выходных.

Ранее с предложением к президенту продлить майские праздники обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что длинные выходные в мае позволят сделать эпидемический прогноз в России более стабильным. Так, 23 апреля Владимир Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая.

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