Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Песков объяснил, для кого допвыходные в мае не будут обязательными
Фото: Администрация Президента РФ

Песков объяснил, для кого допвыходные в мае не будут обязательными

Кирилл Николаев

Общество

Дополнительные выходные, объявленные между майскими праздниками, не будут обязательными для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы. Об этом в понедельник, 26 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, организации, которые работают в выходные дни, будут так же вести трудовую деятельность.

— Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация, — цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что организации не будут наказываться за неисполнение указа о выходных.

Ранее с предложением к президенту продлить майские праздники обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что длинные выходные в мае позволят сделать эпидемический прогноз в России более стабильным. Так, 23 апреля Владимир Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая.

Читайте также: В Кремле рассказали о графике Путина на майские праздники

РаботаДмитрий Песковмайские праздники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Наше дело — дрянь»: о чем предупреждал бравый Швейк 100 лет назад

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запасаемся попкорном: Трамп готовится к реваншу

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Слишком платная медицина: как бы не закончились врачи

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Все мнения
О проекте
Читайте нас в