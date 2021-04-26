Песков ответил на вопрос о месте и дате встречи Путина и Байдена

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не подтверждают информацию о том, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 15–16 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 26 апреля.

По его словам, лидеры двух стран могут встретиться летом, однако точная дата пока не устанавливалась.

— Речь действительно идет о, скажу в общем, летних месяцах, но дата не определена. Конечно, еще предстоит проанализировать много разных факторов для того, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности, — сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что в качестве места встречи президентов не называлась ни одна из стран, сообщает РИА Новости.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил встречу Путина и Байдена в июне.

Напомним, 13 апреля между лидерами России и США состоялся телефонный разговор. В ходе него главы государств затронули ряд региональных и глобальных вопросов. Кроме того, Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

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