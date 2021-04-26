Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Песков ответил на вопрос о месте и дате встречи Путина и Байдена
Фото: Администрация президента РФ

Песков ответил на вопрос о месте и дате встречи Путина и Байдена

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В Кремле не подтверждают информацию о том, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 15–16 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 26 апреля.

По его словам, лидеры двух стран могут встретиться летом, однако точная дата пока не устанавливалась.

— Речь действительно идет о, скажу в общем, летних месяцах, но дата не определена. Конечно, еще предстоит проанализировать много разных факторов для того, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности, — сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что в качестве места встречи президентов не называлась ни одна из стран, сообщает РИА Новости.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил встречу Путина и Байдена в июне.

Напомним, 13 апреля между лидерами России и США состоялся телефонный разговор. В ходе него главы государств затронули ряд региональных и глобальных вопросов. Кроме того, Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

Читайте также: Песков оценил отношения между Россией и Чехией после обвинений Праги

Джо БайденВладимир ПутинКремль
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Слишком платная медицина: как бы не закончились врачи

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Все мнения
О проекте
Читайте нас в