Кремль допустили встречу Путина и Байдена в июне

Коллаж: Администрация президента РФ, Whitehouse

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне текущего года. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Отвечая на вопрос о возможной встрече глав государств, он ответил, что конкретные даты уже запланированы на июнь.

— Ну я пока не буду о них говорить... Июнь, — так в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Ушаков прокомментировал просьбу ведущего назвать точные даты переговоров президентов.

Напомним, 13 апреля между лидерами России и США состоялся телефонный разговор. В ходе него главы государств затронули ряд региональных и глобальных вопросов. Кроме того, Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

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