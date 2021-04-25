Президент Чехии прокомментировал сообщения о российском следе во взрывах в Врбетице

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Президент Чехии Милош Земан в ходе чрезвычайного обращения к народу заявил, что считает необходимым дождаться итогов расследования по взрывам в Врбетице.

Глава государства сообщил, что не исключает версии, что одной из причин случившегося в 2014 году могло быть неосторожное обращение с боеприпасами.

— После взрывов в Врбетице контрразведка в течение шести лет ни в одном из своих ежегодных докладов, даже в их закрытой части, ничего не сообщала о возможном участии (в организации взрывов) агентов российских спецслужб, — цитирует Земана РИА Новости.

Напомним, речь идет о двух взрывав боеприпасов в районе Злин Злинского края Чехии 16 октября и 3 декабря 2014 года.

Ранее, 17 апреля, премьер-минист Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности ко взрыву. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. МИД РФ охарактеризовал слова Бабиша как «маразматический парад».

В результате инцидента из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что РФ объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата.

Взрыв во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

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