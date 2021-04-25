Президент Армении принял отставку правительства
Президент Армении Армен Саркисян принял техническую отставку правительства, о которой ранее объявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом сообщила пресс-служба президента.
— На основании статьи 130 Конституции принимаю отставку правительства, — говорится в тексте соответствующего указа.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 25 апреля, объявил, что подает в отставку для проведения в республике досрочных парламентских выборов. Вслед за ним об отставке заявило и правительство страны.
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