Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что подает в отставку для проведения парламентских выборов. Соответствующее заявление лидер страны сделал в воскресенье, 25 апреля.

— Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку, — рассказал премьер-министр страны.

По словам Пашиняна, он продолжит исполнять обязанности премьер-министра в полном объеме до дня выборов. Решение об отставке премьер принял для запуска механизма роспуска парламента. На выборах Пашинян будет представлять партию «Гражданский договор», отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

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