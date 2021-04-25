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Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении
Фото:World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении

Иван Юминов

В мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что подает в отставку для проведения парламентских выборов. Соответствующее заявление лидер страны сделал в воскресенье, 25 апреля.

— Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку, — рассказал премьер-министр страны.

По словам Пашиняна, он продолжит исполнять обязанности премьер-министра в полном объеме до дня выборов. Решение об отставке премьер принял для запуска механизма роспуска парламента. На выборах Пашинян будет представлять партию «Гражданский договор», отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

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