Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Представители стран отметили, что ситуация в регионе остается стабильной и спокойной благодаря усилиям российских миротворцев.
В пресс-службе отметили, что стороны обменялись мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в частности в сфере энергетики.
Кроме того, премьер-министр Армении рассказал о развитии внутриполитической ситуации в Армении на фоне подготовки к внеочередным парламентским выборам, добавили в Кремле.
Ранее в Кремле рассказали о переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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