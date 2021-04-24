Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Представители стран отметили, что ситуация в регионе остается стабильной и спокойной благодаря усилиям российских миротворцев.

В пресс-службе отметили, что стороны обменялись мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в частности в сфере энергетики.

Кроме того, премьер-министр Армении рассказал о развитии внутриполитической ситуации в Армении на фоне подготовки к внеочередным парламентским выборам, добавили в Кремле.

Ранее в Кремле рассказали о переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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