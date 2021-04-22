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Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
Фото: Администрация президента РФ

Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом в четверг, 22 апреля, рассказал официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Как уточнил представитель Кремля, переговоры продолжались почти четыре часа. Стороны обсудили вопросы экономического взаимодействия между двумя государствами, «главным образом — промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях».

Также Путин и Лукашенко подвели итоги работы, проделанной на уровне правительств по линии профильных ведомств.

Во время переговоров президент России, по словам Пескова, контактировал с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и с другими членами кабмина «для сверки часов по тем или иным направлениям российско-белорусского сотрудничества», сообщает РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился с выводами президента Российской Федерации Владимира Путина в отношении Белоруссии, которые были сделаны в ходе послания Федеральному Собранию. В ходе встречи с российским лидером Лукашенко заявил Путину, что поддерживает «тот крен, который вами был взят в этом послании».

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БелоруссияАлександр ЛукашенкоДмитрий Песков
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