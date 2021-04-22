Владимир Путин оценил двусторонние отношения России и Белоруссии

Фото: Администрация президента РФ

Много позитивного уже сделано в двусторонних отношениях России и Белоруссии, но странам есть еще о чем договариваться. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По его словам, обе страны продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства. Также Путин отметил, что немало было сделано в области социальной сферы.

— Много позитивного уже сделано. Есть и то, о чем мы еще должны договориться, согласовать наши позиции, — цитирует Путина РИА Новости.

Президент России подчеркнул, что общая работа двух государств идет неплохо по всем направлениям.

Читайте также: Владимир Путин отметил важность усилий для решения климатических проблем