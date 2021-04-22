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Владимир Путин оценил двусторонние отношения России и Белоруссии
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин оценил двусторонние отношения России и Белоруссии

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Много позитивного уже сделано в двусторонних отношениях России и Белоруссии, но странам есть еще о чем договариваться. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По его словам, обе страны продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства. Также Путин отметил, что немало было сделано в области социальной сферы.

— Много позитивного уже сделано. Есть и то, о чем мы еще должны договориться, согласовать наши позиции, — цитирует Путина РИА Новости.

Президент России подчеркнул, что общая работа двух государств идет неплохо по всем направлениям.

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Александр Лукашенкодвусторонние отношенияВладимир Путин
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