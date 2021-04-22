Владимир Путин отметил важность усилий для решения климатических проблем

Фото: Администрация президента РФ

Участники климатического саммита заинтересованы в активизации усилий стран для решения проблемы глобального изменения климата. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

— Наша сегодняшняя дискуссия показывает, насколько глубоко мы все разделяем озабоченность, связанную с изменением климата, и насколько мы заинтересованы в активизации международных усилий по решению этой проблемы, — сказал Путин в ходе саммита по климату.

Также он отметил, что от приложенных усилий будет зависеть судьба всей планеты, благополучие и качество жизни всех жителей Земли, пишет РИА Новости.

Напомним, что президент США Джо Байден пригласил Владимира Путина к участию в переговорах по климату. Также лидер Америки предложил поучаствовать в обсуждении председателю КНР Си Цзиньпину. В свою очередь лидер России согласился принять участие в саммите.

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