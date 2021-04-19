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Генсек ООН призвал предотвратить последствия глобального изменения климата
Фото: pixabay.com

Генсек ООН призвал предотвратить последствия глобального изменения климата

Никита Абрамов

Экология

Последние шесть лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений климата. В июне 2020 года в Верхоянске зафиксировали максимальную температуру к северу от Полярного круга, которая составила плюс 38 градусов. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время представления доклада Всемирной метеорологической организации о состоянии климата в 2020 году.

По его словам, в 2020 году температура по всей планете оказалась на 1,2 градуса выше, чем в доиндустриальные времена.

— Наша задача ясна. Наука говорит нам, что для предотвращения наихудших последствий изменения климата мы должны ограничить повышение глобальной температуры показателем в 1,5 градуса от доиндустриального исходного уровня. Это означает сокращение к 2030 году глобальных выбросов парниковых газов на 45 процентов по сравнению с уровнями 2010 года и достижение нулевых выбросов к 2050 году, — заявил генсек ООН.

Гутерреш отметил, что концентрация углекислого газа побила рекорды и достигла нового максимума, который составил 410,5 миллионной доли. Это на 148 процентов выше, чем в доиндустриальный период. Также генсек ООН уточнил, что с сентября 2019 года по август 2020 года в Гренландии растаяло 152 миллиарда тонн льда, передает РИА Новости.

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