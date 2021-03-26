Джо Байден пригласил Владимира Путина и Си Цзиньпина к участию в переговорах по климату

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Президент США Джо Байден пригласил российского коллегу Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в переговорах по климату. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц.

— Список включает в себя ключевых игроков, предполагается проведение трудных и важных переговоров. С учетом того, насколько важен вопрос (климата) для всего мира, мы должны быть готовы обсуждать его на высоком уровне, — цитирует Associated Press собственный источник.

На данный момент неизвестно о каких-либо деталях возможных переговоров. Со своей стороны Белый дом никак не прокомментировал эту информацию. Уточняется, что это будут первые крупномасштабные переговоры по теме климата за время нахождения Байдена на президентском посту.

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