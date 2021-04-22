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Лукашенко согласился с выводами Путина в отношении Белоруссии
Фото: Администрация президента РФ

Лукашенко согласился с выводами Путина в отношении Белоруссии

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился с выводами президента Российской Федерации Владимира Путина в отношении Белоруссии, которые были сделаны в ходе послания Федеральному собранию. Об этом он сообщил в четверг, 22 апреля, во время встречи с российским лидером.

— Абсолютно согласен с теми выводами, которые были сделаны в этом послании, и особенно поддерживаю тот крен, который вами был взят в этом послании... Проблемы одинаковые, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Напомним, Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию прокомментировал попытки других стран задеть Россию. По его словам, подобные действия стали каким-то «новым видом спорта». Путин отметил, что Запад никак не отреагировал на такие вопиющие действия, как попытка убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко и попытка госпереворота в республике. Глава государства подчеркнул, что как угодно можно относиться к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и Александру Лукашенко, но переворот и попытка убийства — это переход всех границ.

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БелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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