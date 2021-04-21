Песков назвал Москву и Минск целью постоянных нападок других стран

Фото: Администрация Президента РФ

Россия и Белоруссия являются постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Об этом в среду, 21 апреля, заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию уделил этой теме «достаточно большое внимание», поскольку «решил продемонстрировать то, что называется, наверное, враждебной политикой». По словам представителя Кремля, «с этой враждебной политикой сталкивается и Белоруссия, сталкивается и наша страна, много других стран».

По словам Пескова, Москве и Минску следует «привыкнуть жить в состоянии такой внешней угрозы, в состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна».

При этом только отдельные государства в состоянии дать достойный отпор таким враждебным проявлениям, отметил Песков.

— И уязвимость или Москвы, или Минска, конечно, усиливает опасность для второй страны. Это абсолютно бесспорно, — заявил представитель президента РФ в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ранее президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию прокомментировал попытки других стран задеть Россию. По словам главы государства, эти попытки можно назвать новым видом спорта. Путин отметил, что при этом Запад никак не отреагировал на попытку убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко и госпереворота в республике.

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