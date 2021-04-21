Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Песков назвал Москву и Минск целью постоянных нападок других стран
Фото: Администрация Президента РФ

Песков назвал Москву и Минск целью постоянных нападок других стран

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Россия и Белоруссия являются постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Об этом в среду, 21 апреля, заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию уделил этой теме «достаточно большое внимание», поскольку «решил продемонстрировать то, что называется, наверное, враждебной политикой». По словам представителя Кремля, «с этой враждебной политикой сталкивается и Белоруссия, сталкивается и наша страна, много других стран».

По словам Пескова, Москве и Минску следует «привыкнуть жить в состоянии такой внешней угрозы, в состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна».

При этом только отдельные государства в состоянии дать достойный отпор таким враждебным проявлениям, отметил Песков.

— И уязвимость или Москвы, или Минска, конечно, усиливает опасность для второй страны. Это абсолютно бесспорно, — заявил представитель президента РФ в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ранее президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию прокомментировал попытки других стран задеть Россию. По словам главы государства, эти попытки можно назвать новым видом спорта. Путин отметил, что при этом Запад никак не отреагировал на попытку убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко и госпереворота в республике.

Читайте также: Белый дом отверг обвинения в причастности к покушению на Лукашенко

БелоруссияДмитрий Песковмеждународные отношения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный мастер-ломастер: берегитесь юношей по объявлению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Все мнения
О проекте
Читайте нас в