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Белый дом отверг обвинения в причастности к покушению на Лукашенко
Фото: Whitehouse

Белый дом отверг обвинения в причастности к покушению на Лукашенко

Никита Абрамов

В мире

Подозрения о причастности США к покушению на президента Белоруссии Александра Лукашенко не имеют под собой никаких оснований. Об этом в среду, 21 апреля, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Я могу лишь подтвердить, что для этого нет никаких оснований, — цитирует Псаки РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что ФСБ задержала в Москве белорусов, планировавших военный переворот в Минске. Уточняется, что Зенкович имеет двойное гражданство — США и Республики Беларусь, а Федута является гражданином Белоруссии.

Читайте также: ФСБ раскрыла детали планировавшегося в Белоруссии переворота

покушение на убийствоАлександр ЛукашенкоСША
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