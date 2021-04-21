Белый дом отверг обвинения в причастности к покушению на Лукашенко

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Подозрения о причастности США к покушению на президента Белоруссии Александра Лукашенко не имеют под собой никаких оснований. Об этом в среду, 21 апреля, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Я могу лишь подтвердить, что для этого нет никаких оснований, — цитирует Псаки РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что ФСБ задержала в Москве белорусов, планировавших военный переворот в Минске. Уточняется, что Зенкович имеет двойное гражданство — США и Республики Беларусь, а Федута является гражданином Белоруссии.

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