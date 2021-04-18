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ФСБ раскрыла детали планировавшегося в Белоруссии переворота
Фото: kotlovka.mos.ru

ФСБ раскрыла детали планировавшегося в Белоруссии переворота

Иван Юминов

В мире

Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии хотели организовать в стране «демократию по опыту Польши». Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России в воскресенье, 18 апреля.

— Задача номер один — устранить самого главного. Задача номер два — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение, — сказал один из задержанных, юрист Юрий Зенкович.

Его арест, как и задержание политолога Александра Федуты, произошел в ресторане в Москве. Там они, предположительно, встречались с белорусскими генералами. Военным они предоставили список политиков, чиновников и силовиков, которых нужно «либо убить, либо отправить в концлагерь». В распоряжении мужчин были базы данных МВД, КГБ и СК страны.

Их главной целью, как отмечается, было «убийство президента страны Александра Лукашенко».

— Потому что если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще 25 лет, — сказал Зенкович на встрече.

Подозреваемые заявили, что им необходимо около пяти лет для трансформации общества и государства. По их мнению, страна должна стать инкубатором для «выращивания демократии», как Польша.

После переворота планировалось создать государственный совет, в который вошли бы лидеры всех зарегистрированных партий. В конце встречи задержанные предложили генералам «разграбить и присвоить себе имущество Лукашенко», отмечает РИА Новости со ссылкой на «Россию 1».

Ранее стало известно о том, что ФСБ задержала в Москве белорусов, планировавших военный переворот в Минске. Уточняется, что Зенкович имеет двойное гражданство — США и Республики Беларусь, а Федута является гражданином Белоруссии. Мужчин задержали за планирование военного переворота в Белоруссии по сценарию цветных революций.

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Белоруссиягосударственный переворотФСБ России
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