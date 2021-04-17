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Лукашенко заявил, что спецслужбы США готовили покушение на него и его сыновей
Фото: Администрация президента РФ

Лукашенко заявил, что спецслужбы США готовили покушение на него и его сыновей

Анастасия Волоснова

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американские спецслужбы готовили покушение на него и его сыновей. Сообщение главы государства опубликовал телеканал ОНТ.

По словам президента, группа лиц, готовившая покушения, была задержана. Злоумышленники планировали отвезти детей в специально подготовленный погреб в Гомельской области, уточнил Лукашенко.

— Мы задержали группу, они показали, как это все планировали…, затем мы обнаружили явно работу иностранных спецслужб, скорее всего, ЦРУ, ФБР — не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей, — пояснил президент.

Лукашенко подчеркнул, что перед спецслужбами США стояла задача по его устранению. Президент Белоруссии считает, что подготовку покушения одобрило высшее руководство США.

По словам белорусского лидера, в Москве были задержаны Юрий Зенкович и Александр Федута, которые, по предварительным данным, готовили военный переворот 9 мая в Минске и покушение на президента Белоруссии. Лукашенко уточнил, что подозреваемых задержали после его обращения к президенту России Владимиру Путину.

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Белоруссияпокушение на убийствоАлександр Лукашенко
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