Лукашенко заявил, что не будет вакцинироваться от COVID-19 в ближайшее время

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует делать прививку от коронавируса, так как у него еще есть антитела после того, как он ранее перенес данное заболевание. Об этом Лукашенко заявил в субботу, 17 апреля.

О том, что он перенес коронавирус, Лукашенко рассказал в июле 2020 года. Согласно заключению медиков, которое огласил белорусский лидер, болезнь прошла бессимптомно. В конце прошлого года Лукашенко отнес себя к «скептикам», заявив, что не планирует прививаться от заболевания.

В марте 2021 года глава Белоруссии все-таки не исключил того, что привьется от коронавируса, но только тогда, когда «придет время», отмечает агентство Sputnik.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после второго укола вакцины от COVID-19.

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