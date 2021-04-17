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ФСБ задержала в Москве белорусов, планировавших военный переворот в Минске
Фото: nekrasovka.mos.ru

ФСБ задержала в Москве белорусов, планировавших военный переворот в Минске

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Москве задержали Юрия Зенковича и Александра Федута, которых подозревают в планах по совершению военного переворота в Минске 9 мая, а также в покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Уточняется, что Зенкович имеет двойное гражданство США и Республики Беларусь, а Федута является гражданином Белоруссии. Мужчин задержали за планирование военного переворота в Белоруссии по сценарию «цветных революций».

Мужчины обсуждали планы по осуществлению мятежа в одном из мессенджеров. В Москве они планировали встретиться с оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Белоруссии.

Зенкович прилетел в Москву, где организовал совещание в столичном ресторане. Во время общения мужчина заявил, что для осуществления переворота необходимо будет устранить руководство Белоруссии. В план также входил захват телецентров для обращения к народу, отключение энергосистемы для блокирования войск.

Итогом операции должно было стать устранение Лукашенко и передача власти «Комитету национального примирения».

— Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая. После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам, — говорится в сообщении.

Зенкович и Федута проходят по уголовному делу о заговоре, возбужденному следственными органами Белоруссии, пишет РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявил, что спецслужбы США готовили покушение на него и его сыновей.

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