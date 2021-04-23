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Путин подписал указ о мерах в ответ на недружественные действия иностранных государств
Фото: Администрация президента РФ

Путин подписал указ о мерах в ответ на недружественные действия иностранных государств

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили на сайте Кремля.

Данный указ принят в целях защиты интересов и безопасности России. Правительству РФ необходимо определить перечень недружественных зарубежных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия). Также кабмину поручено вносить при необходимости предложения об изменении мер воздействия, установленных указом, и срока действия подобных мер, а также проконтролировать соблюдение трудовых прав граждан РФ при прекращении в соответствии с этим указом договоров.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Владимир Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая включительно.

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