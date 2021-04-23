Байден оценил слова Путина на саммите по климату

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США воодушевлены призывами президента России Владимира Путина на многостороннем саммите по борьбе с изменением климата на планете. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил президент США Джо Байден.

Он отметил, что воодушевлен призывом Путина к сотрудничеству мирового сообщества по перспективному устранению углекислого газа. США настроены на совместную работу с Россией в этом направлении.

Байден отметил, что обе страны могут продуктивно сотрудничать в сфере борьбы с изменением климата на благо всех государств, несмотря на разногласия, существующие в других областях. Он также выступил за начало активной работы с целью перехода на чистую энергетику.

Ранее Владимир Путин, выступая на многостороннем саммите по борьбе с изменением климата на планете, отметил важность усилий для решения климатических проблем.

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