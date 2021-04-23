Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Байден оценил слова Путина на саммите по климату
Фото: whitehouse

Байден оценил слова Путина на саммите по климату

Кирилл Николаев

Внешняя политика

США воодушевлены призывами президента России Владимира Путина на многостороннем саммите по борьбе с изменением климата на планете. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил президент США Джо Байден.

Он отметил, что воодушевлен призывом Путина к сотрудничеству мирового сообщества по перспективному устранению углекислого газа. США настроены на совместную работу с Россией в этом направлении.

Байден отметил, что обе страны могут продуктивно сотрудничать в сфере борьбы с изменением климата на благо всех государств, несмотря на разногласия, существующие в других областях. Он также выступил за начало активной работы с целью перехода на чистую энергетику.

Ранее Владимир Путин, выступая на многостороннем саммите по борьбе с изменением климата на планете, отметил важность усилий для решения климатических проблем.

Читайте также: Байден во время своей речи перепутал фамилию Путина

климатДжо БайденВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в