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Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида армян в Османской империи
Фото:World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида армян в Османской империи

Никита Абрамов

В мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту США Джо Байдену, в котором поприветствовал признание последним геноцида армян в Османской империи. Об этом стало известно в субботу, 24 апреля.

— Народ Армении, армяне всего мира с большим воодушевлением восприняли ваше послание с официальным признанием и осуждением осуществленного в 1915–1923 годах геноцида армян. Высоко оцениваю вашу принципиальную позицию, которая является мощным шагом на пути к истине и исторической справедливости, неоценимой поддержкой наследников жертв геноцида армян, — говорится в письме, которое опубликовано в Facebook Пашиняна.

Напомним, президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи в начале XX века. В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью отвергает признание американского президента.

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