Главное
Еще 1879 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Летняя пассажирская навигация стартовала в Москве
Коммунальный флот Москвы приступил к ежедневному дежурству
Лукашенко заявил, что на его убийство было выделено 10 миллионов долларов
Никита Нагорный выиграл золото чемпионата Европы в вольных упражнениях
«Сделка с дьяволом»: почему Путин и Зеленский не могут договориться о встрече по Донбассу
Карта городских событийСмотреть карту
Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи
Президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в османской империи. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщило РИА Новости.
Новость дополняется.
Последнее
Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи
ДТП со скорой произошло на Щелковском шоссе
СК возбудил уголовное дело после убийства начальника УФСИН в Забайкалье
Подозреваемого в домогательствах московского учителя отстранили от работы
Спецназ Турции проводит операцию против курдов в Северном Ираке
Двое человек погибли и шестеро пострадали в ДТП в Краснодарском крае
Пять человек пострадали в результате стрельбы в США
МненияВсе мнения