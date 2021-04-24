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МИД Турции отверг заявления Байдена о признании геноцида армян
/ Фото: Скриншот YouTube /Flags Anthems

МИД Турции отверг заявления Байдена о признании геноцида армян

Никита Абрамов

В мире

Турция полностью отвергает заявления президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

— Слова не могут изменить или переписать историю. Нам нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого. Политический оппортунизм — величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме, — цитирует Чавушоглу ТАСС.

Также министр иностранных дел отметил, что Турция призывает президента США исправить эту ошибку, а также направить усилия на установление мирного сосуществования в регионе.

Ранее президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи начала XX века. В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту США Джо Байдену, в котором поприветствовал признание последним геноцида армян в Османской империи.

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СШАТурциягеноцид армян
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