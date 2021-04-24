Спецназ Турции проводит операцию против курдов в Северном Ираке

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Спецназ Турции проводит крупную операцию против запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) в Северном Ираке. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщила пресс-служба турецкого Минобороны.

— Герои-спецназовцы наших Вооруженных сил — в Северном Ираке, — говорится в Twitter-аккаунте ведомства.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak’ta! 🇹🇷 pic.twitter.com/nnG2cEKeVB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2021

Кроме того, в операции участвуют артиллерийская техника, а также 50 самолетов и беспилотников Турции, сообщает газета Hurriyet.

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