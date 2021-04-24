Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Спецназ Турции проводит операцию против курдов в Северном Ираке
Фото: pexels.com/Aydın Kiraz

Спецназ Турции проводит операцию против курдов в Северном Ираке

Никита Абрамов

В мире

Спецназ Турции проводит крупную операцию против запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) в Северном Ираке. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщила пресс-служба турецкого Минобороны.

— Герои-спецназовцы наших Вооруженных сил — в Северном Ираке, — говорится в Twitter-аккаунте ведомства.

Кроме того, в операции участвуют артиллерийская техника, а также 50 самолетов и беспилотников Турции, сообщает газета Hurriyet.

Читайте также: Байден заявил Эрдогану, что он согласен признать геноцид армян

ТурцияИракспецназ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в