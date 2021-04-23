Байден заявил Эрдогану, что он согласен признать геноцид армян

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Президент США Джо Байден заявил своему коллеге из Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что готов признать геноцид армян в Османской империи. Об этом стало известно из телефонного разговора двух глав государств в пятницу, 23 апреля.

Отмечается, что Байден планирует выступить с данным заявлением в субботу, 24 апреля, пишет агентство Bloomberg Subscription со ссылкой на собственный источник.

Ранее Джо Байден оценил слова президента России Владимира Путина, произнесенные им во время саммита по климату. Глава Америки отметил, что воодушевлен призывом Путина к сотрудничеству мирового сообщества по перспективному устранению углекислого газа.

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