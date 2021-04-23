Британская разведка назвала Россию самой главной угрозой

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Россия останется самой серьезной угрозой для Великобритании. Об этом заявил директор британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг.

По его словам, наибольшие проблемы Россия якобы может доставить в сфере кибербезопасности. Кроме того, Флеминг обвинил Москву во вмешательстве в выборы других государств и организации агрессивных операций служб разведки.

— Она (Россия — прим. «ВМ») остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании, — цитирует Джереми Флеминга сайт GCHQ.

Также глава центра правительственной связи видит угрозу в действиях Китая в отношении Британии и других стран.

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