Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Британская разведка назвала Россию самой главной угрозой
Фото: pixabay.com

Британская разведка назвала Россию самой главной угрозой

Юлия Павлушова

В мире

Россия останется самой серьезной угрозой для Великобритании. Об этом заявил директор британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг.

По его словам, наибольшие проблемы Россия якобы может доставить в сфере кибербезопасности. Кроме того, Флеминг обвинил Москву во вмешательстве в выборы других государств и организации агрессивных операций служб разведки.

— Она (Россия — прим. «ВМ») остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании, — цитирует Джереми Флеминга сайт GCHQ.

Также глава центра правительственной связи видит угрозу в действиях Китая в отношении Британии и других стран.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал возможную встречу Путина и Байдена глобальным событием.

Читайте также: «К разрыву готовы»: эксперт оценил заявления Путина по внешней политике России

угрозыБританияБритания и Россия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в