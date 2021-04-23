Британская разведка назвала Россию самой главной угрозой
Россия останется самой серьезной угрозой для Великобритании. Об этом заявил директор британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг.
По его словам, наибольшие проблемы Россия якобы может доставить в сфере кибербезопасности. Кроме того, Флеминг обвинил Москву во вмешательстве в выборы других государств и организации агрессивных операций служб разведки.
— Она (Россия — прим. «ВМ») остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании, — цитирует Джереми Флеминга сайт GCHQ.
Также глава центра правительственной связи видит угрозу в действиях Китая в отношении Британии и других стран.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал возможную встречу Путина и Байдена глобальным событием.
Читайте также: «К разрыву готовы»: эксперт оценил заявления Путина по внешней политике России