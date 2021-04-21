«К разрыву готовы»: эксперт оценил заявления Путина по внешней политике России

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Россия не собирается сжигать мосты в отношениях с другими странами, но при этом готова к разрыву в случае необходимости, следует из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, считает политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, глава государства в целом очень взвешенно подошел в своей речи к вопросам внешней политики.

— Президент отметил в выступлении: «Да, мы услышали все плохое, что вы [Запад] про нас сказали, мы это приняли, поняли, мы вам этого не простим, но договариваться готовы». Мы же не выслали посла США, а просто рекомендовали ему выехать для консультаций. Полного разрыва отношений не произошло, но наша страна показала, что готова к такому развитию событий. А дальше Запад уже сам решит, состоится этот разрыв или нет. Дело в том, что каким-то удивительным образом, и я никак не могу этого понять, американцы искренне считают, что они могут одновременно нам хамить и с нами дружить, и верят в то, что это останется без последствий, — сказал эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

В самой речи, с точки зрения политолога, никаких намеков на резкое обострение отношений с внешним миром, по сути, не было, и это не дает поводов для усиления санкционного давления. Но оно в любом случае на нашу страну будет продолжаться, уверен специалист.

Путин также в послании Федеральному собранию в контексте внешней политики упоминал попытки государственных переворотов в Белоруссии, Венесуэле, на Украине несколько лет назад. По его словам, в этом случае те политические силы, которые были против лидеров стран, перешли все допустимые границы. Дмитрий Журавлев говорит, что таким образом российский лидер решил просто ответить Западу, где есть мнение, что и президент Венесуэлы Николас Мадуро, и президент Белоруссии Александр Лукашенко, и бывший президент Украины Виктор Янукович были навязаны тем странам именно Москвой.

Несмотря на прогнозы опрошенных ранее «ВМ» экспертов, в послании не было сказано о политической интеграции с Белоруссией. Политолог считает, что она была нужна когда-то Лукашенко, желавшему стать главой объединенного государства. Но сейчас шансы на это крайне малы. Ему просто нет смысла переставать быть главой независимой страны.

Возможно, считает Журавлев, часть речи российского президента, посвященная внешней политике, была излишне взвешенной. Однако для руководителя государства это, скорее всего, нормально, заключил собеседник «ВМ».

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