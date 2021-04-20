«Голые, босые»: почему идея запретить въезд россиян в ЕС абсурдна

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К предложению бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса запретить россиянам въезд в ЕС нужно относиться с юмором, ведь это глупость. Европе нужны русские туристы. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказали эксперты.

Ранее «ВМ» писала, что заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Ильвесу стоило бы пообщаться с руководством Турции и Греции на тему значения российских туристов.

Напомним, Ильвес 18 апреля предложил временно запретить любые поездки граждан России в страны Евросоюза, кроме тех, что вызваны чрезвычайными семейными обстоятельствами. По его мнению, «на кону безопасность Европы». В свою очередь действующий глава МИД Эстонии не поддержал идею экс-президента страны.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков считает, что на такие заявления не нужно обращать внимания, а тем более комментировать их.

— Глупость… К нему могут прислушаться такие же недальновидные политики, как и он. Во-первых, это не в его компетенциях. Во-вторых, если говорить о разумности и целесообразности, это даже не в наших интересах (поездки россиян в Европу — прим. «ВМ»), а в интересах Европы, — сказал он.

Бабаков отметил, что половина латышей, литовцев, эстонцев разъехалась на «обслуживание Старой Европы». По его словам, к таким заявлениям, как от Ильвеса, можно относиться только с юмором.

— Сами нищие, голые, босые. И все им неймется. Обратите свое внимание на кого-то еще, хочется сказать. Но нет, все равно к нам, — сказал он.

Заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа говорит, что предложение Ильвеса реализовать даже теоретически невозможно. Оно противоречит всем международным правам и договоренностям международных организаций, включая ООН.

— Это абсурд. Это популизм бывшего чиновника, который сегодня работает в университете на непонятной кафедре. При этом за два дня до этого МИД Эстонии заявляет, что, несмотря на разногласия, следует продолжать диалог с Россией. Эти заявления — попытки подыграть кому-то и обратить на себя внимание. Это не заслуживает никакого внимания, — сказал Чепа.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь заявил, что высказывания Ильвеса — это просто пожелание, которое не имеет особого веса.

— Точка зрения бывшего президента Эстонии, который уже пять лет как не у дел. Как раз при нем становилась антирусской политика Запада… Это не является серьезной позицией. Хотя, когда мы говорим об идеологии Евросоюза, и такие позиции, как у Эстонии, как у Ильвеса, имеют место в нем, — сказал Милонов.

По его словам, на сегодняшний день трудно представить, чтобы Германия, Франция или Италия выступали за ограничение въезда россиян в их страны, «а тем более Греция или Испания». Ко всему Милонов отметил, что большинство людей, живущих на востоке Эстонии, — этнические русские и «будут несчастливы от такого решения».

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