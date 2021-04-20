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В МИД РФ ответили на призыв экс-президента Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС
Фото: МИД РФ

В МИД РФ ответили на призыв экс-президента Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС

Юлия Курганова

Внешняя политика

Бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу, который предложил запретить россиянам въезд в ЕС, стоило бы пообщаться с руководством Турции и Греции на тему значения российских туристов. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко.

— Ильвесу стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности, — ответил дипломат на просьбу прокомментировать слова бывшего главы Эстонии.

Его слова передает РИА Новости.

Напомним, Ильвес 18 апреля предложил временно запретить любые поездки граждан России в страны Евросоюза, кроме тех, что вызваны чрезвычайными семейными обстоятельствами. По его мнению, «на кону безопасность Европы». В свою очередь действующий глава МИД Эстонии не поддержал идею экс-президента страны.

Тоомас Хендрик Ильвес занимал пост президента Эстонии в 2006–2016 годах.

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