«Отравленная атмосфера»: к чему приведет высылка российских дипломатов из Чехии

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Решение Чехии выслать из страны 18 российских дипломатов — это демонстрация лояльности Америке, которую в будущем могут показать и другие страны. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразили эксперты. Они рассказали о политических и экономических последствиях чешского маневра и назвали государства, способные пойти на аналогичный шаг.

Пятнадцатого апреля США ввели новые санкции против России. Они затронули не только физлиц и юрлиц, но также суверенный долг РФ. Более того, в рамках принятых мер из Америки были высланы десять российских дипломатов. Вечером того же дня Польша также объявила трех дипломатов из России персонами нон грата. В субботу, 17 апреля, Прага сообщила о высылке 18 сотрудников российского посольства в Чехии. Их обвинили в работе на спецслужбы РФ (ГРУ и СВР).

Решение чешских властей, по мнению директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, было отчасти ожидаемым, поскольку Чехией управляют сугубо проамериканские силы и партии. Пророссийского сегмента в местном правительстве фактически нет, считает Журавлев.

— В Чехии до сих пор работает иллюзия, мол: «Делай, как на Западе, и будешь жить, как на Западе». Это (высылка российских дипломатов — прим. «ВМ») лакмусовая бумажка на степень лояльности Америке. Кто захочет ее продемонстрировать, тот это сделает, — сказал собеседник издания.

По его мнению, исполненный Прагой маневр запустил своего рода волну подобных решений, которые в будущем могут быть приняты другими странами, настроенными прозападно.

— Чехия — это сигнал, что процесс пошел. И если санкции Вашингтона казались чем-то важным и серьезным, их хотя бы можно было «развернуть обратно». Однако появились эпигоны (подражатели — прим. «ВМ») и сделали процесс необратимым, — заявил эксперт.

Он допустил, что следующими от российских дипломатов могут откреститься страны Прибалтики (Литва, Латвия, Эстония). Не исключено, что примеру европейских коллег последует и Румыния, однако ее политическая ситуация на данный момент может быть недостаточно однозначна для такого решения.

— У них вечный переход: левое правительство — правый президент и, наоборот. Но как только приходит относительно евроскептичное правительство, власти перестают ориентироваться на Штаты, — пояснил директор Института региональных проблем.

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По его словам, говорить о том, насколько Молдавия готова стать подражателем Америки, пока сложно, учитывая тамошний политический строй.

— Все-таки там парламентская республика, поэтому не знаю, хватит ли у госпожи Санду что-то там нашалить, — с иронией отметил Журавлев.

Саму высылку дипломатов как средство политической борьбы эксперт назвал довольно рутинным способом подчеркнуть ухудшение отношений между странами. Обычно, говорит политолог, при принятии таких решений никто не смотрит, является ли высылаемое лицо реально причастным к тем нарушениям, в которых его пытаются обвинить.

— В нашем случае никому не важно, из СВР или ГРУ там дипломаты или нет. Очень часто высылают по списку: «Нам надо вот столько-то», и все. И те, кто попал под раздачу, могут вообще никак не относиться к спецслужбам, — обратил внимание собеседник «ВМ».

На фоне всей этой ситуации он призвал не упускать из виду самое главное — фактических последствий решения Праги. По мнению Журавлева, чем больше стран будут вторить США и принимать меры против России, тем менее вероятным представляется проведение саммита с участием Владимира Путина и Джо Байдена.

— На что теперь надеются американские дипломаты — непонятно. Что наши президенты переговорят, мы там расцелуемся, примем решения, а потом нас польют очередным ведром экскрементов? Как в таких условиях американцы собрались делать то, что задумали, и о чем в принципе мы теперь можем договориться, — я не знаю. Раньше мы им доказывали, что мы не исчадия ада с хвостами и рогами, но сейчас нам эти рога официально присудили сами американцы, — заключил политолог.

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В свою очередь заслуженный экономист России, проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин заявил, что политические конфликты между РФ и Чехией могут ухудшить экономические отношения двух стран, причем на двух уровнях сразу.

— Если смотреть в целом, то Чехия действует в фарватере санкций Европейского союза. Последствия уже очевидны. Если же брать индивидуально торговлю Россией с Чехией, то опять же принятые ею меры могут плохо повлиять на отношения с точки зрения экономики, — сказал эксперт.

По его мнению, ссоры на политической арене вряд ли навредят мелкому бизнесу, а потому, вероятно, цены на экспортные и импортные товары изменятся не сильно. Другое дело — более масштабные проекты типа возведения атомной электростанции.

— Исходя из последних заявлений чешских властей, они теперь могут не допустить Россию к конкурсу на строительство энергоблока АЭС (речь идет о станции «Дукованы», что на юго-востоке Чехии. После высылки дипломатов вице-премьер республики Карел Гавличек назвал участие Росатома в тендере «маловероятным» — прим. «ВМ»). Вот такие вещи бесследно не пройдут, — считает экономист.

Он констатировал, что в российско-чешских отношениях имеются «определенные проблемы», связанные в том числе с проблемной с точки зрения пандемии COVID-19 ситуацией внутри Чехии. Кроме того, продолжил Марголин, на данный момент местный туризм находится в эмбриональном состоянии. Все это умаляет возможности для бизнеса, хоть и не искореняет их полностью, уточнил собеседник издания.

— Торговая атмосфера пока остается отравленной, — резюмировал он.

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