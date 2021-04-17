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Чехия вышлет из страны 18 российских дипломатов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Чехия вышлет из страны 18 российских дипломатов

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Из Чехии вышлют 18 российских дипломатов. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Гамачек.

Уточняется, что дипломатов обвиняют в работе на спецслужбы России. В частности, изучается причастность спецслужб ко взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

— Есть обоснованное подозрение в причастности российских офицеров ко взрыву склада боеприпасов у Врбетице в 2014 году. Был нанесен огромный ущерб... Но прежде всего, там погибли два наших соотечественника, — отметил премьер Чехии Андрей Бабиш.

Гамачек уточнил, что дипломаты должны покинуть Чехию в течение 48 часов, пишет РИА Новости.

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