Чехия вышлет из страны 18 российских дипломатов
Из Чехии вышлют 18 российских дипломатов. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Гамачек.
Уточняется, что дипломатов обвиняют в работе на спецслужбы России. В частности, изучается причастность спецслужб ко взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
— Есть обоснованное подозрение в причастности российских офицеров ко взрыву склада боеприпасов у Врбетице в 2014 году. Был нанесен огромный ущерб... Но прежде всего, там погибли два наших соотечественника, — отметил премьер Чехии Андрей Бабиш.
Гамачек уточнил, что дипломаты должны покинуть Чехию в течение 48 часов, пишет РИА Новости.
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