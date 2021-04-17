Чехия вышлет из страны 18 российских дипломатов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Из Чехии вышлют 18 российских дипломатов. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Гамачек.

Уточняется, что дипломатов обвиняют в работе на спецслужбы России. В частности, изучается причастность спецслужб ко взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

— Есть обоснованное подозрение в причастности российских офицеров ко взрыву склада боеприпасов у Врбетице в 2014 году. Был нанесен огромный ущерб... Но прежде всего, там погибли два наших соотечественника, — отметил премьер Чехии Андрей Бабиш.

Гамачек уточнил, что дипломаты должны покинуть Чехию в течение 48 часов, пишет РИА Новости.

Читайте также: ФСБ задержала в Москве белорусов, планировавших военный переворот в Минске