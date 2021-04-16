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Лавров: Москва может сократить число дипломатов США в России до паритетного
Фото: МИД РФ

Лавров: Москва может сократить число дипломатов США в России до паритетного

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Москва может попросить сократить число американских дипломатов в России, если США продолжат совершать недружественные шаги против российских послов. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, в Вашингтоне работают 450 сотрудников, среди которых 150 человек находятся при Организации Объединенных Наций. Лавров отметил, что Россия хочет выровнять численность дипломатов за счет сотрудников при ООН.

— Мы имеем в виду, что если наши «обмены любезностями» будут продолжаться, то мы попросим американцев привести численность своих дипломатов, которые занимаются двусторонними отношениями в России, в соответствие с численностью наших сотрудников, работающих в посольстве и двух генеральных консульствах, — подчеркнул Лавров.

В настоящее время в Вашингтоне работают 300 человек, а со стороны США — 450 сотрудников, пишет РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении Российской Федерации. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство России в американские выборы. Также санкции коснулись шести российских технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. В НАТО поддержали ограничительные меры Штатов в отношении России.

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