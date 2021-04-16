МИД РФ: Послы России и США должны находиться в своих столицах на консультациях

Фото: МИД РФ

В МИД России заявили, что американский посол должен находиться в Вашингтоне на фоне напряженной ситуации. Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что российский посол также должен находиться в Москве для анализа сложных отношений между двумя странами.

— Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций, — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что со стороны США звучат угрозы о введении новых антироссийских санкций. По данным ведомства, это указывает на нежелание американского правительства слышать Москву.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении Российской Федерации. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство России в американские выборы. Также санкции коснулись шести российских технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. В НАТО поддержали ограничительные меры Штатов в отношении России. После принятых мер

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