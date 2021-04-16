Байден видит в саммите с Путиным «мост» для возвращения РФ в мировое сообщество

Фото: Минобороны РФ

Президент США Джо Байден надеется вернуть Россию в мировое сообщество на предстоящем саммите с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 16 апреля, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, саммит является «мостом» для возвращения РФ в мировое сообщество.

— Президент считает, что Россия находится за пределами мирового сообщества во многих отношениях. У нас сейчас формат «большой семерки», а не «большой восьмерки»... Предложение президента — это мост назад. Он полагает, что в интересах России его принять, — приводит РИА Новости слова Псаки.

Ранее стало известно, что между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом состоялся телефонный разговор, инициированный американской стороной. Они оба заявили о намерении контролировать стратегическую стабильность и вооружения. В частности, Байден предложил Путину провести встречу в третьем государстве в ближайшие несколько месяцев.

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