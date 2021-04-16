Зеленский надеется на перемирие в Донбассе после встречи «нормандской четверки»

Фото: Администрация президента РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на возобновление перемирия в Донбассе после встречи лидеров «нормандской четверки». Соответствующее заявление украинский лидер сделал после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в Париже в пятницу, 16 апреля.

Зеленский уточнил, что надеется на восстановление режима прекращения огня.

— Режим прекращения огня, как я вам сказал, сначала действовал, потом, к сожалению… Сейчас ожидаем восстановления (перемирия — прим. «ВМ») после заседания советников, — приводит РИА Новости слова президента.

«Нормандский формат» переговоров появился в 2014 году из-за конфликта на востоке Украины. Лидеры Германии, Франции, России и Украины обсудили ситуацию в Донбассе во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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