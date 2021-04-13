Байден и Путин провели телефонный разговор

Фото: Администрация Президента РФ

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщили в Белом доме.

Главы государств затронули ряд региональных и глобальных вопросов. Также Путин и Байден заявили о намерении двух стран вести диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

Кроме того, Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений, сообщает РИА Новости.

Также Байден заявил Путину, что США будут отстаивать свои интересы в случае кибервзломов и вмешательства в выборы.

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