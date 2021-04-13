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Байден и Путин провели телефонный разговор
Фото: Администрация Президента РФ

Байден и Путин провели телефонный разговор

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщили в Белом доме.

Главы государств затронули ряд региональных и глобальных вопросов. Также Путин и Байден заявили о намерении двух стран вести диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

Кроме того, Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений, сообщает РИА Новости.

Также Байден заявил Путину, что США будут отстаивать свои интересы в случае кибервзломов и вмешательства в выборы.

Читайте также: Госсекретарь США объяснил резкие заявления Байдена о Путине

Джо БайденРоссия и СШАВладимир Путин
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