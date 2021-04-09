Госсекретарь США объяснил резкие заявления Байдена о Путине

Фото: whitehouse

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал высказывания и обвинения президента Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина политическим прагматизмом. Об этом говорится в материале газеты Washington Post.

Ранее Байден сделал несколько резких заявлений в адрес российского лидера. Блинкен объяснил, что Байден руководствовался «критерием целесообразности».

— Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес, — пояснил госсекретарь.

Напомним, Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в американские президентские выборы. Позднее Путин прокомментировал высказывания Байдена в свой адрес. Он пожелал американскому президенту здоровья и предложил побеседовать в онлайн-формате. Президент США пообещал «в какой-то момент» переговорить с российским лидером.

Читайте также: Политолог объяснил, почему США не готовы к войне с Россией