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«Кто как обзывается, тот так и называется»: Путин ответил на высказывания Байдена в свой адрес
Фото: Администрация президента РФ

«Кто как обзывается, тот так и называется»: Путин ответил на высказывания Байдена в свой адрес

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин в ответ на резкое высказывание президента США Джо Байдена пожелал ему здоровья.

— В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается, тот так и называется, — сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что в истории каждого народа много драматических и кровавых событий. При этом президент уточнил, что при оценке других народов люди как бы смотрятся в зеркало. Часто происходит перекладывание своих проблем на других, добавил глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

Видео: Telegram-канал «Подъём»

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке.

Представитель Госдепа Джен Псаки при этом отметила, что в вопросах, которые вызывают озабоченность у США, Вашингтон будет вести себя прямолинейно, а подходы администрации Джо Байдена к отношениям с РФ будут отличаться от подходов экс-президента США Дональда Трампа.

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Джо БайденРоссия и СШАВладимир Путин
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