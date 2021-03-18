Захарова посоветовала США перестать «ехать на антироссийской истерике»
Соединенным Штатам Америки необходимо менять повестку, им стоит перестать «ехать на антироссийской истерике». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 18 марта.
По ее словам, Америка, эксплуатируя антироссийскую риторику, сама себя завела во внутриполитический тупик.
— Нужны, наверное, новые сюжеты, наверное, новая повестка нужна. Потому что на этой антироссийской истерике больше ехать некуда — они уже приехали, — сказала Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее Кремль отреагировал на высказывание президента США Джо Байдена о вмешательстве России в американские выборы.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке.
Представитель Госдепа Джен Псаки при этом отметила, что в вопросах, которые вызывают озабоченность у США, Вашингтон будет вести себя прямолинейно, а подходы администрации Джо Байдена к отношениям с РФ будут отличаться от подходов экс-президента США Дональда Трампа.
Читайте также: В Кремле назвали причину отзыва посла России из Вашингтона