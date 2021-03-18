Захарова посоветовала США перестать «ехать на антироссийской истерике»

Фото: МИД РФ

Соединенным Штатам Америки необходимо менять повестку, им стоит перестать «ехать на антироссийской истерике». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 18 марта.

По ее словам, Америка, эксплуатируя антироссийскую риторику, сама себя завела во внутриполитический тупик.

— Нужны, наверное, новые сюжеты, наверное, новая повестка нужна. Потому что на этой антироссийской истерике больше ехать некуда — они уже приехали, — сказала Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Кремль отреагировал на высказывание президента США Джо Байдена о вмешательстве России в американские выборы.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке.

Представитель Госдепа Джен Псаки при этом отметила, что в вопросах, которые вызывают озабоченность у США, Вашингтон будет вести себя прямолинейно, а подходы администрации Джо Байдена к отношениям с РФ будут отличаться от подходов экс-президента США Дональда Трампа.

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