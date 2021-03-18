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В Кремле назвали причину отзыва посла России из Вашингтона
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Кремле назвали причину отзыва посла России из Вашингтона

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций и ревизии отношений с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 18 марта.

— Посол приглашен в Россию для консультаций, для ревизии российско-американских отношений, — сказал представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря, конкретных планов встречи президента России Владимира Путина с приглашенным послом нет. Однако, уточнил Дмитрий Песков, при необходимости эта встреча может быть проведена, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов прибудет в Москву. Вылет дипломата запланирован на 20 марта. Посол получил приглашение в Москву после заявлений президента США Джо Байдена. Он сказал, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке.

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