Кремль отреагировал на высказывания Байдена о «вмешательстве» России в выборы

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Россия будет исходить из того, что президент США Джо Байден не планирует налаживать отношения с Москвой, судя по его высказыванию в адрес России и президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 18 марта.

— Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого, — сказал Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля не смог ответить на вопрос, будет ли сам Владимир Путин комментировать высказывания Байдена.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что подход Москвы к двусторонним отношениям с Вашингтоном будет анализироваться в ближайшее время. В том числе эта тема будет подниматься во время консультаций с российским послом в США Анатолием Антоновым, который был вызван в Россию после резонансных высказываний Байдена, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Песков также добавил, что американская сторона не запрашивала телефонного разговора с президентом России.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке.

Представитель Госдепа Джен Псаки при этом отметила, что в вопросах, которые вызывают озабоченность у США, Вашингтон будет вести себя прямолинейно, а подходы администрации Джо Байдена к отношениям с РФ будут отличаться от подходов экс-президента США Дональда Трампа.

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